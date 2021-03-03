В Эстонии правительство утвердило вводимые с 6 марта дополнительные коронавирусные ограничения

Правительство утвердило распоряжение, в соответствии с которым с 6 марта дополнительно ограничивается время работы заведений общепита и торговых предприятий, а также ужесточаются требования по их максимальной заполняемости, кроме того ограничивается проведение спортивных соревнований и мероприятий, пропагандирующих подвижный образ жизни. Распоряжение позволяет учащимся, сдающим в этом году выпускные и государственные экзамены, с 15 марта вернуться к частичному очному обучению.

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Спортивные соревнования и мероприятия, мероприятия, пропагандирующие подвижный образ жизни

С 6 марта не разрешены спортивные соревнования и спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия в сферах, связанных с государственной обороной и внутренней безопасностью, также нельзя их проводить для воспитанников детских садов и учащихся, допущенных к контактному обучению.

Проводить подобные соревнования и мероприятия разрешено только для профессиональных спортсменов в рамках соревновательной системы спортивных союзов, членов и кандидатов во взрослую и молодежную сборные Эстонии. А также игроков первой и высшей лиги в командных видах спорта.

Спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия разрешены также для людей с особыми потребностями.

Предприятия общественного питания

С 6 марта клиентам разрешено находиться в залах обслуживания заведений общепита только по будним дням с 6 до 18 часов, помещение должно быть заполнено не более, чем на 25%. В выходные заведения общепита должны быть закрыты для обслуживания на месте. Продавать еду навынос можно в любое время.

Ограничение действует также для питания в гостиницах и других заведениях, предлагающих услуги по размещению. Это значит, что вне разрешенных часов работы кормить клиентов можно только в форме обслуживания в комнатах или продажи еды с собой.

Во время передвижения по торговому залу или помещению, где обслуживаются клиенты, нужно носить маски. Следует придерживаться правила 2+2, то есть вместе могут передвигаться не более двух человек, соблюдая с другими дистанцию не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи. В случае, если предприятие общественного питания обслуживает клиентов также на террасе, то и там действуют те же правила в отношении времени работы, но вместо правила 2+2 достаточно просто распределить клиентов по территории на расстоянии друг от друга.

Торговые предприятия

С 6 марта по выходным должны быть закрыты как отдельно стоящие магазины, так и магазины в торговых центрах. В субботу и воскресенье можно продавать и выдавать товары в пунктах торговли и обслуживания во дворе магазина, при этом необходимо обеспечить дистанцию между клиентами.

Ограничение не часы работы не распространяется на продуктовые магазины, заправки, аптеки, а также магазины, где продаются медицинские приборы и вспомогательные средства, представительства телекоммуникационных фирм и зоомагазины вне зависимости от места, где находится магазин.

Как и для предприятий общепита, для помещений общего пользования торговых предприятий будет действовать требование заполнять помещение не более, чем на 25% вместо прежних 50%.

Требования, действующие в отношении предприятий сферы обслуживания, не изменились.

Образование

С 15 марта ученикам, которые в 2020/2021 году сдают экзамены в основной школе и гимназии, разрешат учиться контактно два дня в неделю. Школы должны принимать меры по профилактике распространения вируса в соответствии с инструкциями Министерства образования и науки.

В силе остаются все прежние правила по организации учебной работы. Это означает, помимо прочего, необходимость носить маску как для учителей, так и для учеников, также нужно обеспечить, чтобы классы не пересекались друг с другом ни в коридорах, ни в раздевалках, ни в столовых и других местах. В промежутках между уроками классы нужно проветривать и по возможности менять.

Целью дополнительных ограничений является еще больше сократить контакты между людьми, чтобы помешать распространению коронавируса.

По сравнению с прошлой неделей прирост новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии составил 46,8 процента. В течение последних суток было получено 1467 положительных тестов на коронавирус, что составляет 17,7 процента от числа всех тестов. По состоянию на сегодняшний день кумулятивный показатель заболеваемости за последние 14 дней в Эстонии составляет 1121,5 на 100 000 человек. В связи с коронавирусом на лечении в стационаре находятся 555 пациентов, из них в отделении интенсивной терапии 48 пациентов, среди которых 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки умерло 10 заразившихся коронавирусом.

По состоянию на вчера было задействовано 77% ресурса общих палат для больных COVID-19, в отделениях интенсивной терапии второго уровня задействовано 73,9 процента мест, из мест третьего уровня занято 67,6%, поэтому частично ограничено плановое лечение, в ряде больниц на 30-50 процентов.

Ограничения первоначально будут действовать до 28 марта, решение об их продолжении правительство примет в зависимости от эпидемиологической ситуации, учитывая рекомендации Департамента здоровья и ученого совета. Не исключено принятие дополнительных мер или продление ограничений, если статистика заболеваемости не улучшится.