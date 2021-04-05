В Эстонии продолжается вспышка Covid-19, умерли девять человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Литве в воскресенье, 4 апреля, выявлено 600 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 383 случая.

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В Литве за прошедшие сутки скончались четыре человека, зараженных коронавирусом.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составляет 389,7 случая. Доля положительных результатов тестов за последние семь дней составляет 7,1%.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2718 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 383 теста (12,3%), скончались девять человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1053,5 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 17,8%.

В больницах Эстонии находятся 727 пациентов с коронавирусом.

В Эстонии от Covid-19 привиты 227 246 человек, в том числе обе дозы вакцины получили 68 785 человек.

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Source

LETA rus.DELFI.lv

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LETA rus.DELFI.lv

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Коронавирус Литва Эстония
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