В Эстонии проходят учения Swift Repsonse с участием воздушного десанта союзников
Foto: AP/Scanpix/LETA

На этой неделе в Эстонии начались учения Swift Response 23, в ходе которых Силы обороны и союзники отрабатывают быструю переброску войск и техники альянса. Маневрами руководят США, сообщила BNS пресс-служба Генерального штаба Сил обороны.

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"В ходе учений состоится несколько воздушно-десантных операций. Мы хотим попрактиковаться в быстрое переброске войск с последующим выполнением поставленных задач, — пояснил начальник штаба учений Swift Response 23 в Эстонии полковник Виктор Кальницкий. — Силы обороны играют важную роль: они отвечают за прием и всестороннюю поддержку союзников, охрану и координацию воздушных и наземных операций".

В учениях примет участие почти 1500 военнослужащих Польши, США, Чешской Республики, Великобритании, Латвии и Эстонии. В ходе крупной воздушно-десантной операции на аэродроме Нурмси высадится почти 600 парашютистов вооруженных сил Польши, Великобритании и Чехии.

В маневры вовлечены различные подразделения Сил обороны, а также части Кайтселийта Северо-Восточного, Северного и Западного округов территориальной обороны.

В воздушном пространстве возрастет активность союзной авиации, которая представлена как вертолетами, так и большими транспортными самолетами. Активная фаза учений завершится 14 мая.

Swift Response 23 — международные учения Командования Армии США в Европе и Африке (UnitedStates ArmyEurope andAfrica — USAREUR-AF) в Эстонии, Испании и Греции. Они являются частью больших маневров США Defender 23, которые связаны с учениями вооруженных сил Польши Anakonda 23. Маневры Swift Response начались 7 мая, учения завершатся 20 числа того же месяца.

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