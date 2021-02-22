В Эстонии реагент на поверхности шоссе привлекает косуль и лосей

Реагент, которым обрабатывают шоссе, приманивает косуль и лосей, а это в свою очередь может стать причиной серьезных аварий, пишет LETA.

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"Косуль и лосей может приманивать на шоссе соль, которая им время от времени требуется. Я и сам ночами видел посреди шоссе Таллинн-Тарту лосей, слизывающих соль", — сказал в понедельник главный специалист отдела живой природы агентства окружающей среды Эстонии Пеэп Мяннил.

Экоэтик Маттиас Туровский также отметил, что соль — важное для диких животных питательное вещество, которое может сделать шоссе привлекательными для них. В то же время, зимний снежный покров делает животных еще смелее обычного — в достаточной мере, чтобы они выходили на шоссе. "Зимой вся природа, то есть лес, поляны и шоссе, намного более монохромна, чем летом — все более черно-белое. Это может сделать животных смелее, поскольку шоссе существенно не отличается от остального пейзажа.

Кроме того, шоссе, шум от автомобилей и запахи зимой заметны в лесу на гораздо большем расстоянии. Еще один момент — темное дорожное покрытие всегда немного теплее заснеженной местности. Даже разница в 1-2 градуса позволяет не впадающим в спячку животным сэкономить энергию.

Заведующая отделом рассмотрения ущерба Gjensidige Маарика Мюрк пояснила, что по всей Эстонии фиксируется все больше столкновений с дикими животными: по статистике Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), в период 2017-2019 число столкновений с дикими животными выросло на треть. В 2019 году зафиксировали 4800 столкновений с дикими животными, совокупный ущерб составил 11,2 млн евро.