В Эстонии рекордный скачок Covid-19, в Литве почти 4000 случаев за сутки

В Эстонии за сутки выявлено 968 новых случаев заражения коронавирусом — это новый рекорд. В Литве после некоторого снижения количества случаев статистика снова выросла и впервые вплотную приблизилась к 4000 случаев за сутки.

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За минувшие сутки в Эстонии сделано 6648 тестов на коронавирус, из них позитивными были 968, то есть 14,6%. Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет в Эстонии 600,69 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов — 11,7%. По состоянию на утро среды в больницах находились 411 пациентов с Covid-19.

В Литве за сутки зафиксировано 3934 случая коронавируса, скончались 75 человек, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на Департамент статистики. В целом в стране диагностировано 138 219 случаев заболевания, от Covid-19 скончались 1422 человека. По другим причинам скончались 696 больных коронавирусом.

Вайдотас Землис-Балявичюс, член совета группы экспертов, собранной президентом Литвы Гитанасом Науседой, заявил Delfi, что пока нет причин надеяться на то, что после 31 января карантин отменят. Он призвал настроиться на худший вариант, чтобы потом не было разочарований. "Надо понимать, что мы находимся так высоко, система здравоохранения переполнена, поэтому не надо надеяться, что неделю будет сокращение и все, можно выходить из карантина, — отметил он. — Надеемся, что за эти недели увидим снижение. Но пока не будет снижения в течение двух недель, нельзя говорить об улучшении ситуации".