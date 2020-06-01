В Эстонии с 1 июня открылась граница с Европой, разрешена работа кинотеатров

1 июня в Эстонии вступило в силу очередное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса: с понедельника разрешены с определенными ограничениями работа кинотеатров и общественные мероприятия на свежем воздухе с числом участников до 100 человек, а также разрешается бескарантинный въезд для жителей 24 европейских стран. Об этом пишет rus.err.ee.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

Вместо прежних 50 человек 1 июня на общественных мероприятиях разрешено участие до 100 человек.

Мероприятия в помещениях разрешены при условии, что число участников не превышает 50% общей вместимости помещения с соблюдением правила 2+2. Это правило действует в отношение кинотеатров, театров, концертных залов и других общественных заведений. Те же правила относятся и к казино.

Из столичных кинотеатров 1 июня откроют свои двери только Sõprus и Artis. Кинотеатры Apollo откроются 5 июня. Кинотеатры в ТЦ Solaris в Таллинне и ТЦ Eeden в Тарту пока останутся закрытыми, сроки их открытия уточняются.

На соревнованиях в залах и других помещениях разрешено до 100 участников. На них может также присутствовать и публика, однако общее количество спортсменов и публики суммарно не должно превышать ста человек.

С 1 июня в Эстонию без карантина могут въезжать граждане 24 стран Европы, в которых распространение коронавируса не превышает 15 человек на 100 000 населения. Требование двухнедельного карантина после въезда в Эстонию продолжает действовать в отношении жителей Швеции, Бельгии, Португалии, Мальты, Ирландии, Великобритании и Испании. Список стран будет меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретной стране.