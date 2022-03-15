В Эстонии с 15 марта отменены ковид-ограничения

В Эстонии со вторника, 15 марта, отменяются коронавирусные ограничения и требование ковид-сертификатов, но сохранится масочный режим.

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"Итак, со вторника мы отказываемся от требования наличия ковид-сертификата в Эстонии — все люди смогут посещать культурно-развлекательные мероприятия, заведения общественного питания и другие места без прививки и медицинской справки; мы отменяем ограничение времени работы до 23:00 в развлекательных заведениях и других местах", — сообщила в понедельник премьер-министр страны Кая Каллас.

По ее словам, свежие данные показывают, что среднее количество госпитализаций пациентов с симптоматической формой Covid-19 за последние десять дней составило 24,9 случая. Заболевших еще много, но больницы в Эстонии могут продолжать работать, добавила она.

Каллас подчеркнула, что остается в силе обязанность носить маску в общественных местах.

Всего с начала пандемии в Эстонии выявлено 532 089 случаев заражения Covid-19. Общее число скончавшихся от этой болезни составило 2 359 человек.

Охват вакцинацией двумя дозами составляет 63,3%. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 2 834 случаев на 100 тысяч человек.