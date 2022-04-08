В Эстонии с осени повысят прожиточное пособие

Эстонские коалиционные партии (Партия реформ и Центристская партия) оценивают размер дополнительного бюджета в сумму от 600 до 800 миллионов евро. Часть средств будет потрачена на повышение прожиточного пособия со 150 до 200 евро.

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Как отметала министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, одна крупнейших и важнейших статей дополнительного бюджета касается энергобезопасности, прежде всего — мероприятиям, связанным с отказом от российского газа и созданию мощностей по импорту сжиженного природного газа (СПГ). Также будут сделаны инвестиции в энергосбережение и развитие возобновляемых источников энергии.

Второй большой и важный блок — укрепление безопасности. В эту сферу будет направлено свыше 200 млн евро.

Третья важная статья расходов дополнительного бюджета — повышение прожиточного пособия. "Предложение центристской партии повысить границу прожиточного пособия еще в этом году со 150 до 200 евро существенно поможет тем, кому в этом году труднее всего", — сообщила министр.

Повышение с осени прожиточного пособия обойдется государству в 28 млн евро.

Как сообщил газете Eesti Päevaleht председатель парламентской фракции Центристской партии Яанус Карилайд, центристы предлагают также выплатить осенью на каждого ребенка и пожилого человека пособие размером 100 евро. "Детей у нас 260 000, пожилых — 320 000, эта мера обошлась бы в 60 миллионов евро", — пояснил Карилайд.

"Но сейчас Партия реформ говорит этой мере поддержки "нет", мы продолжим с ними спорить в пятницу", — добавил Карилайд.