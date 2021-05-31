В Эстонии с понедельника открываются спа и водные центры

Правительство в минувший четверг приняло решение о смягчении ограничений, действующих в связи с COVID-19. С 31-го мая отменяется требование 2+2. Открываются спа и водные центры.

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ПРАВИЛО 2+2 ЗАМЕНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕМ РАССРЕДОТОЧЕННОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

С 31 мая ограничение на передвижение 2+2 в общественных помещениях будет заменено требованием рассредоточенности. Требование рассредоточенности означает, что посторонние лица должны находиться на разумном с точки зрения предотвращения заражения вирусом расстоянии друг от друга.

ОБЯЗАННОСТЬ НОШЕНИЯ МАСКИ

Обязанность ношения маски в общественных помещениях остается в силе. Помимо прочего, правительство рассматривает вопрос о замене через две недели ограничения на обязанность ношения маски строгой рекомендацией носить маску в местах массового скопления людей. Принимая решение, правительство оценит влияние смягчения последствий на тенденцию распространения коронавируса, состояние больниц и другие критические показатели по COVID-19, а также долю вакцинированных людей в обществе.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, ТРЕНИРОВКИ, МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНТЕРЕСАМ И ОБРАЗОВАНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

С 31 мая все эти виды деятельности разрешены в помещениях в группах до 25 человек при условии соблюдения требования рассредоточенности. В деятельности может принимать участие в общей сложности до 200 человек, при этом продолжает действовать требование 50-процентной заполняемости помещений.

С 14 июня на мероприятиях в помещениях будет разрешено присутствовать не более 600 человек при условии соблюдения требования рассредоточенности и 50-процентной заполняемости.

С 14 июня в мероприятиях на открытом воздухе смогут принимать участие не более 1000 человек.

СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

С 14 июня в помещениях при соблюдении требования 50-процентной заполняемости будет разрешено проводить мероприятия с участием до 600 человек, включая зрителей.

С 14 июня в мероприятиях на открытом воздухе смогут принимать участие до 1000 человек, включая зрителей.

С 14 июня мероприятия как в помещениях, так и на открытом воздухе должны заканчиваться не позднее полуночи.

С 14 июня будут разрешены соревнования в спорте больших достижений как в помещениях, так и на открытом воздухе без ограничений по группам и времени. В помещении допускается до 600 участников, включая зрителей, при соблюдении требования 50-процентной заполняемости помещения, а на открытом воздухе – до 1000 участников, включая зрителей.

ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КУЛЬТУРА, ЦЕРКВИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

С 31 мая в публичных собраниях и мероприятиях, таких как конференции, спектакли, концерты, киносеансы, а также при оказании услуг развлечений и публичных богослужениях или религиозных обрядах могут принимать участие до 200 человек. Следует учитывать требование 50-процентной заполняемости помещения. Мероприятия должны заканчиваться в 22 часа, но если, например, театральное представление не закончилось к этому времени, то в виде исключения оно может закончиться и в более позднее разумное время.

С 14 июня в указанных мероприятиях, проводимых в помещениях, могут принимать участие до 600 человек. Следует учитывать требование 50-процентной заполняемости помещения и то, что мероприятие должно заканчиваться не позднее полуночи.

С 14 июня в такого рода мероприятиях на открытом воздухе смогут принимать участие до 1000 человек, при этом мероприятия также должны заканчиваться не позднее полуночи.

МУЗЕИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

С 14 июня в музеях и выставочных центрах может находиться до 600 человек при соблюдении требования по рассредоточенности, при этом заполняемость помещения не должна превышать 50%. Мероприятие должно закончиться не позднее полуночи. Разрешается групповая деятельность в помещениях музеев и выставочных центров.

С 14 июня разрешается заполняемость открытых площадок музеев и выставочных центров до 50%.

СПА, САУНЫ, АКВАЦЕНТРЫ, БАССЕЙНЫ, ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ

С 14 июня в помещениях, связанных с водными процедурами, может находиться не более 600 человек при условии соблюдения требования рассредоточенности и 50-процентной заполняемости. Двери должны быть закрыты для клиентов не позднее полуночи.

ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

С 14 июня разрешается заполняемость помещений до 50%. Ограничений в отношении количества сидящих за столиком более нет. Следует соблюдать требование рассредоточенности и то, что двери заведения должны быть закрыты в полночь.

Террасы и открытые площадки ресторанов и кафе также должны быть закрыты не позднее полуночи.

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

В магазинах и местах обслуживания должно быть обеспечено соблюдение требования рассредоточенности, а заполняемость помещений не должна превышать 50 процентов.