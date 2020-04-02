В Эстонии скончались уже 11 человек с коронавирусом

По состоянию на 2 апреля в эстонских больницах скончались 11 пациентов с коронавирусом. За последние сутки было зафиксировано 6 смертей. Количество зараженных Covid-19 выросло до 858 человек, пишет rus.err.ee.

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По данным Департамента здоровья Эстонии, с 7 утра 1 апреля по 7:00 2 апреля в Курессаареской больнице скончались 73-летняя женщина, 87-летняя женщина и 77-летний мужчина, в клинике Тартуского университета - 55-летний мужчина и 92-летняя женщина, в Северо-Эстонской региональной больнице - 86-летняя женщина.

"Искренние соболезнования родным и близким скончавшихся", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

По состоянию на 2 апреля, 85 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в больницах. Из них 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В период с 7 утра среды до 7 утра четверга были получены результаты 1372 тестов на коронавирус. Из них 6% или 79 тестов оказались положительными.

На Сааремаа за сутки зарегистрировали 30 новых случаев заражения коронавирусом, в Харьюском уезде - 25, в Пярнуском уезде - 6, в Ида-Вирумаа и Вильяндимаа - по 5.

Всего с начала эпидемии в Эстонии было сделано 15 725 тестов на коронавирус. 858 или 5% из них были положительными.

45 человек были выписаны из больниц, 11 - умерли. Из них 10 скончались в больницах, один - в доме престарелых.