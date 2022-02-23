В Эстонии стремительно распространяется более заразный вариант "омикрона"
Foto: Imago Images/Scanpix/LETA

Примерно 42,7% новых случаев выявленного в Эстонии "омикрона" являются вариантом BA.2, передает rus.err со ссылкой на эпидемиологический обзор Департамента здоровья страны за прошлую неделю.

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Сообщается, что ученые в настоящее время занимают выжидательную позицию, но первые научные исследования показывают, что вариант "омикрона" BA.2 распространяется примерно на 30% быстрее, а эффективность вакцины аналогична тому, как прививка действует против изначального варианта "омикрона".

Ученые предполагают, что новый вариант "омикрона" вызывает больше госпитализаций и дает повышенную летальность, но пока это только догадки.

При этом число людей, нуждающихся в стационарном лечении из-за "омикрона", увеличивается.

По данным Департамента здоровья Эстонии, с начала пандемии летальным исходом закончились 2173 случаев заболевания, то есть 0,47% всех случаев заболевания Covid-19 (по состоянию на 21 февраля).

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии этот вариант тоже присутствует и становится доминирующим, тогда как "дельтой" с конца января почти никто не болеет.

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