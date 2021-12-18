В Эстонии свыше 700 нарушителей ПДД получат "черные" рождественские открытки

В этом году полиция Эстонии отправила самым злостным нарушителям правил дорожного движения 761 "черную" рождественскую открытку. Об этом сообщает портал rus.err.ee.

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Как сообщает источник, департамент полиции и погранохраны Эстонии уже 11-й год высылает "черные" рождественские открытки людям, которые за год чаще всех нарушали закон о дорожном движении. В этом году закон о дорожном движении четыре или больше раз нарушили 648 человек — это примерно на 100 человек меньше, чем в 2020 году.

"Черная" открытка содержит следующий текст: "В этом году в Эстонии в ДТП погибло более 50 человек и пострадало более 1400 человек. Это не просто цифры из статистики о трагических происшествиях, это потерянные человеческие жизни и боль их близких. Каждый год во время праздников мы напоминаем нарушителям, чтобы вы поберегли себя и других. При плохом стечении обстоятельств даже маленькая ошибка может унести жизнь человека. Поверь, это в большей степени зависит от тебя. Желаем безопасного нового года!"

Среди злостных нарушителей больше всего мужчин в возрасте от 22 лет до 31 года с основным образованием и гражданством Эстонии. Среди получателей открыток 56 женщин.

Чаще всего в Эстонии правила дорожного движения в этом году нарушал молодой человек 2002 года рождения — 22 раза. Среди совершенных им нарушений в том числе и езда без прав, и езда в нетрезвом виде. Больше всего предупредительных штрафов за превышения скорости, зафиксированных камерами, — 147 — получил мужчина 1966 года рождения.

Большинство получателей таких открыток — 312 человек — проживает в уезде Харьюмаа, автономным центром которорого является Таллин, куда ушли 224 открытки. 109 открыток отправили в Ида-Вирумаа, в том числе 41 в Нарву и 31 — в Кохтла-Ярве. В Пярнумаа выслали 72 открытки, еще 70 — в Тартумаа. Открытки получат также 36 жителей Ляэне-Вирумаа и 33 жителя Валгамаа.