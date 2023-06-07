В Эстонии умер британский солдат
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Министерство обороны Великобритании на своем сайте сообщило о смерти британского военного, который нес службу в Эстонии.

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В официальном сообщении указывается, что британский солдат из третьего стрелкового батальона (3 RIFLES) находился в Эстонии в рамках операции CABRIT. Он умер в Тарту 3 июня в свободное от службы время.

Обстоятельства смерти выясняются, от дальнейших комментариев Министерство обороны Великобритании пока воздерживается.

Близким сообщили о смерти солдата.

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