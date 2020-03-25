В Эстонии умер первый пациент с коронавирусом

В среду, 25 марта, в Эстонии в Ляэне-Таллиннской центральной больнице скончалась зараженная коронавирусом пожилая женщина, сообщает rus.err.ee.

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Департамент здоровья подтвердил первый случай смерти пациента с Covid-19 в Эстонии. Речь идет о 83-летней женщине, которую госпитализировали в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу 20 марта. У пациентки были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Соболезнования всем близким. Это эмоционально очень тяжелый момент и скорбный день. Однако это показывает, что мы должны продолжать борьбу с распространением вируса", - сказал медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.

"Мы должны быть готовы к тому, что в результате коронавируса в Эстонии могут умереть еще люди, поэтому крайне важно избегать близкого контакта с пожилыми и имеющими хронические болезни людьми. Побережем наших пожилых и людей со слабой иммунной системой - избегание близкого контакта критически важно для них", - добавил Попов.