В Эстонии умерли еще 4 человека, выявлено 11 новых случаев заражения

В период с 5 по 6 апреля в Эстонии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки четыре человека, сообщает rus.err.ee.

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В общей сложности за последние 24 часа было сделано 864 теста на коронавирус, 1% из которых оказались положительными, сообщил в понедельник Департамент здоровья.

Шесть новых случаев было выявлено в Харьюмаа, три - на Сааремаа и два - в Ида-Вирумаа.

По положению на утро 6 апреля общее число выявленных с начала эпидемии случаев заражения составляет 1108 или 5% от общего числа сделанных тестов. Из них 38% приходится на Сааремаа и 31% - на Харьюмаа.

В больницах находятся 129 человек (55 женщин и 74 мужчины), 14 нуждаются в искусственной вентиляции легких. Выздоровели с начала эпидемии 62 человека, умерли 19, включая четверых пациентов Курессаареской больницы за последние сутки, где умерли двое мужчин в возрасте 60 и 72 лет, а также две женщины 78 и 86 лет.