В Эстонии уже почти 70 заболевших коронавирусом. Министр: стране придется взять в кредит миллиард евро

Министр экономики Эстонии Мартин Хельме заявил, что стране придется брать кредит минимум на миллиард евро. Если утром в пятницу сообщалось о 41 инфицированном, то теперь их число выросло до 68 человек, пишет Delfi.ee.

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Хельме заявил, что число инфицированных будет расти в таком же темпе следующие 10-15 дней. Инкубационный период вируса составляет 14 дней, поэтому сейчас диагноз получают те, кто заразился им некоторое время назад.

Хельме добавил, что если же через пару недель число инфицированных не начнет сокращаться, то это будет означать, что принятых вместе с режимом ЧС мер недостаточно.

Министр финансов также отметил, что у Эстонии много резервов, но для борьбы с влиянием коронавируса государство возьмет кредит в миллиард евро. Его не обязательно придется использовать сразу же, но сейчас его пока еще можно получить на хороших условиях.

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