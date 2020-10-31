В Эстонии в пятницу выявлено 134 случая Covid-19

В Эстонии в пятницу выявлено 134 новых случая Covid-19, сообщил в субботу департамент здравоохранения Эстонии.

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С начала пандемии заражение Covid-19 в Эстонии было диагностировано у 4905 человек.

За прошедшие сутки в Эстонии проведено 2803 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,8%. С начала пандемии в Эстонии был проведен 261 841 анализ на Covid-19.

На сегодняшний день от Covid-19 в Эстонии скончались 73 человека.

По данным департамента здравоохранения Эстонии, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 31 октября в Эстонии составляет 64,18 случая на 100 тыс. человек.