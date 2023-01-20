В Эстонии вновь распространяется передающийся фекально-оральным путем вирусный гепатит А

По данным Департамента здоровья, за последние два месяца люди стали чаще заражаться вирусным гепатитом А (HAV). Речь идет о вирусном заболевании, которое обычно не распространяется в Эстонии и, как правило, завозится из других стран, пишет издание Forte.

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Как явствует из годового отчета Департамента здоровья, в 2022 году было зарегистрировано 18 случаев острого вирусного гепатита А. Пять случаев было отмечено в Таллинне, четыре в Харьюском, три в Йыгеваском, три в Тартуском, два в Выруском и один случай в Ляэне-Вируском уезде.

Для сравнения: в 2021 году было зарегистрировано всего семь случаев и в 2020 году 30 случаев вирусного гепатита А. В последний раз вспышка заболевания HAV наблюдалась Эстонии в 2011–2012 годах, когда заболело 186 человек, 83% случаев было зарегистрировано в Вильяндиском уезде.