В Эстонии возраст сексуального самоопределения повысят с 14 до 16 лет

В четверг правительство Эстонии рассмотрит законопроект, поднимающий возраст сексуального самоопределения до 16 лет. Цель законопроекта — защитить детей от сексуального насилия со стороны взрослых. В то же время, важно, чтобы детей и подростков не наказывали за добровольные сексуальные связи друг с другом.

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Сейчас возраст сексуального самоопределения наступает в Эстонии в 14 лет, что значит, что сексуальная связь совершеннолетнего с ребенком в возрасте до 14 лет является для совершеннолетнего наказуемым преступлением сексуального характера.

Кроме того, законопроект предусматривает внесение так называемой оговорки "Ромео и Джульетты", которая допускает сексуальные связи между молодыми совершеннолетними и подростками в возрасте 14-15 лет, если разница в возрасте составляет до пяти лет. Например, разрешеные сексуальные связи по взаимному согласию между 14-летними и 19-летними или 15-летними и 20-летними.

Также изменятся возрастные рамки, касающиеся неконтактных преступлений, чтобы исключить наказания за обращение с порнографическим материалом, созданным в рамках добровольных и не выходящих за возрастные рамки отношений. Для этого в составы преступлений включат исключающие вину обстоятельства и также разницу в возрасте до 5 лет.

Также планируется внести поправку к закон о семье, аннулирующую возраст вступления в брак несовершеннолетних в порядке исключения. Согласно действующему закону о семье, лицо в возрасте от 15 лет может вступить в брак, если суд расширил его дееспособность на совершение действий, необходимых для вступления в брак, а также осуществления связанных с браком прав и обязанностей.

По плану, закон вступит в силу 1 июня 2022 года.