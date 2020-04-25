В Эстонии выявили 30 новых заражений коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1057 тестов на коронавирус, из которых 30 оказались положительными. Половина зараженных проживает в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.ee.

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Всего в Эстонии был проведен 47 331 тест, из которых 1635, то есть 3,5% показали положительный результат.

По состоянию на утро 25 апреля, в Эстонии были госпитализированы 99 пациентов с Covid-19, шесть из них находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 228 человек. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 46 человек.

По данным регистра народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Ида-Вирумаа (15), Харьюмаа (10). На Сааремаа зафиксировано четыре, а в Пярнумаа один случай заражения.

Статистика составляется на основании данных в регистре народонаселения.

Больше всего зараженных в возрастной группе от 55 до 59 лет (12%).