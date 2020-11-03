В Эстонии выявили 80 новых случаев коронавируса за сутки, в Литве — 897 новых случаев и 5 смертей
Foto: AP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии зафиксировано 80 новых случаев коронавируса, сообщил местный департамент здоровья. В Литве, по данным министерства здравоохранения, выявили 897 новых случаев коронавируса, пять человек скончались.

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В Литве за минувшие сутки были взяты 4993 пробы на коронавирус. В результате проведенных тестов 897 проб дали оложительный результат на наличие вируса. Пять человек скончались от коронавирусной инфекции. Еще один зараженных коронавирусом человек умер по другой причине.

С момента появления инфекции в Литве коронавирусной инфекцией Covid-19 заразились 17 453 человека, 12 283 человека продолжают болеть. В изоляции сейчас находятся 34 794 человека. В общей сложности от заболевания скончались 175 пациентов, более 60 зараженных коронавирусом человек умерли по другим причинам.

В Эстонии за последние сутки проанализировали 1631 первичный тест на Covid-19, положительный результат дали 80 тестов, передал департамент здоровья. Заболеваемость за последние 14 дней составляет 75,10 на 100 000 населения, доля положительных тестов составляет 4,7%.

По состоянию на утро 3 ноября в Эстонии госпитализированы 45 пациентов с Covid-19, двое подключены к аппарату ИВЛ.

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