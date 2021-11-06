В Эстонии выявлено 1524 новых случая Covid-19

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 8500 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1524 теста. За последние сутки скончались 14 зараженных Covid-19 пациентов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщил департамент здоровья Эстонии, 927 позитивных тестов принадлежат невакцинированным, 597 — полностью вакцинированным людям.

По состоянию на утро субботы в больницах из-за коронавируса на лечении находятся 580 человек, из них госпитализированы с тяжелой формой Covid-19 432 человека. Среди них 307 (71 процент) не вакцинированы, а у 125 человек (29 процентов) завершен курс вакцинации.

Двумя дозами вакцины охвачено 57,8 процента населения Эстонии.