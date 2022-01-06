В Эстонии выявлено 1643 новых случая коронавируса, в Литве - 3053

По состоянию на утро среды в Эстонии выявлено 1643 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы 229 пациентов, за сутки скончались три человека с Covid-19.

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163 пациентам госпитализация требуется из-за тяжелой формы заболевания, из них 128 человек, то есть 78,5%, не вакцинированы, а у 35 человек (21,5%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 27 новых истории болезни.

Скончались три человека с коронавирусом: 84-летний, 88-летний и 89-летний мужчины.

За сутки в Эстонии проанализированы 8758 результатов тестов.

За истекшие сутки введено 5708 доз вакцины, в том числе 664 первых доз. По состоянию на утро четверга дополнительную или бустерную дозу получили 303 711 человек. Всего в Эстонии курс вакцинации завершили 61,5% населения.

За минувшие сутки в Литве выявлено 3053 новых случая заражения коронавирусом, скончались 13 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Это самый высокий показатель суточного прироста заболеваемости с 5 ноября. Скачок заболеваемости фиксируется третий день подряд.

9 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1063 человека, 88 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 888,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 16,2%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 532,8 тыс. человек, умерло примерно 7,5 тыс. человек.