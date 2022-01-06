В Эстонии выявлено 1643 новых случая коронавируса
Foto: F64

По состоянию на утро среды в Эстонии выявлено 1643 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы 229 пациентов, за сутки скончались три человека с Covid-19.

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163 пациентам госпитализация требуется из-за тяжелой формы заболевания, из них 128 человек, то есть 78,5%, не вакцинированы, а у 35 человек (21,5%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 27 новых истории болезни.

Скончались три человека с коронавирусом: 84-летний, 88-летний и 89-летний мужчины.

За сутки в Эстонии проанализированы 8758 результатов тестов.

За истекшие сутки введено 5708 доз вакцины, в том числе 664 первых доз. По состоянию на утро четверга дополнительную или бустерную дозу получили 303 711 человек. Всего в Эстонии курс вакцинации завершили 61,5% населения.

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