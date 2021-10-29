В Эстонии выявлено 1679 новых случаев Covid-19, в Литве — 3303

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 7625 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 1679 из них, скончались 11 человек с коронавирусом.

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1010 позитивных тестов принадлежат невакцинированным, а 669 полностью вакцинированным людям.

По состоянию на утро пятницы в Эстонии госпитализированы 536 пациентов с коронавирусом. 370 пациентам стационарное лечение требуется из-за тяжелой формы "Covid-19", из них 260 пациентов не вакцинированы (70 процентов), а у 110 пациентов (30 процентов) завершен курс вакцинации.

Двумя дозами вакцины вакцинировано 57 процентов населения Эстонии.

За минувшие сутки в Литве выявлено 3303 новых случая заражения коронавирусом, скончались 26 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Среди скончавшихся 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходит лечение 1831 пациент с Covid-19, 146 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,7 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 9,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве продолжал расти и составил 1404,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов выросла до 14,6%.