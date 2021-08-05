В Эстонии выявлено 258 новых случаев Covid-19, в Литве - 218

За минувшие сутки в Эстонии было выявлено 258 новых случаев коронавируса, сообщается также о трех смертях, связанных с Covid-19, сообщил в четверг Департамент здравоохранения.

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В среду было сделано 3462 теста на Covid-19, доля положительных тестов составила 7,5%. Всего в Эстонии проведено 1 635 989 тестов на заражение коронавирусом.

Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Эстонии достигло 134 479, при этом 85 538 человек считаются выздоровевшими.

С начала пандемии в Эстонии умерло 1276 человек, заразившихся Covid-19.

В настоящее время лечение в больницах проходят 46 пациентов с Covid-19. Шесть из них, или 13,1%, завершили курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Эстонии вырос до 173,37 случая.

Всего в Эстонии от Covid-19 вакцинировано 653 956 человек, в том числе 572 299 человек завершили курс вакцинации.

За минувшие сутки в Литве заражение коронавирусом подтверждено еще у 218 человек, при этом один человек, заразившийся Covid-19, умер, в четверг сообщил Департамент статистики.

Вчера было сделано 9157 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,4%.

С начала пандемии в Литве коронавирус был диагностирован у 284 432 человек, 4424 человека, заразившихся Covid-19, скончались.

В настоящее время в больницах проходят лечение 206 пациентов с Covid-19.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения вырос в Литве до 147,7 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 443 213 человек, в том числе 1 267 706 человек завершили курс вакцинации.