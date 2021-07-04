В Эстонии выявлено 27 новых случаев Covid-19, в Литве — 20

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2116 тестов на коронавирус, выявлено 27 новых заражений, новых смертей за сутки не зафиксировано. В Литве в субботу подтверждено еще 20 случаев заражения новым коронавирусом, умер один человек с Covid-19.

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Доля положительных результатов тестов в Эстонии составляет 1,3%, в Литве — 0,3%.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 29,0 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов — в среднем 1% от количества тестов.

За сутки в больницах открыты четыре новых истории болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 20 пациентам, средний возраст госпитализированных 58 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 12 человек (60%). Новых смертей за сутки не зафиксировано.

В Эстонии курс вакцинации от"Covid-19 завершили 458 159 человек.

С начала пандемии новый коронавирус в Литве был диагностирован у 278 888 человек. Он унес 4390 жизней.

В настоящее время в больницах Литвы проходят лечение 103 пациента с Covid-19, 23 из которых находятся в реанимации. 16 пациентам требуется искусственная вентиляция легких, а 71 пациенту дают кислородные маски.

По данным Департамента статистики, 14-дневное кумулятивное число заражений на 100 000 населения 4 июля в Литве составляет 17,9.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 253 289 человек, в том числе 1 079 596 человек завершили процесс вакцинации.