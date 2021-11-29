В Эстонии выявлено 311 новых случаев коронавируса, в Литве - 584
Foto: Unsplash

В Эстонии за минувшие сутки выявлено 311 новых случаев коронавируса, скончались семь человек.

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По состоянию на утро понедельника госпитализированы 306 пациентов с коронавирусом. 254 пациентам требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы "Covid-19", из них 186 пациентов (73,2 процента) не вакцинированы, а у 68 пациентов (26,8 процента) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализировано 3999 тестов, позитивный результат дали 311 тестов. 206 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, а у 105 завершен курс вакцинации.

Две дозы вакцины получили 59,1 процента населения Эстонии.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 584 новых случая заражения коронавирусом, скончались 23 человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Среди умерших 16 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1385 пациентов с Covid-19, 121 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено более 3,4 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился в Литве до 869 случаев. Этот показатель сокращается четвертую неделю. Доля положительных ответов среди тестов составила 10%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заразились 468 тыс. человек, скончались 6,7 тыс.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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