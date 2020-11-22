В Эстонии выявлено 349 новых случаев Сovid-19, в Литве — 2307 новых случаев и 12 смертей
Foto: Shutterstock

За минувшие сутки в Литве выявлено 2307 новых случаев Сovid-19, сообщает литовский портал Delfi с ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения.

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В субботу в Литве выявили рекордное суточное число заражений с момента появления болезни в стране. За послежние сутки в лабораториях страны сделали 7650 тестов на коронавирус, и 2307 тестов дали положительный результат.

Всего в стране с начала пандемии заболели 47 047 человек, 10 945 человек выздоровели. Заболевание унесло жизни 386 человек, еще 156 человек, инфицированных вирусом, скончались по другой причине.

В Эстонии за последние сутки выявлено 349 новых случаев заражения коронавирусом, проведено 4944 теста, пишет эстонский портал Delfi.

С начала пандемии в Эстонии сделано 439 583 теста на Covid-19. Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней увеличилась до 270,51 случая на 100 000 населения.

С начала эпидемии от Covid-19 в Эстонии умерли 88 человек.

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