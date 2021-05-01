В Эстонии выявлено 408 зараженных коронавирусом, в Литве - 1335
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4790 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 408, то есть 8,5% от общего количества тестов.

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Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 408,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 8,5%.

В Эстонии от Covid-19 вакцинированы 337 137 человек, две дозы вакцины получили 122 350 человек, сообщило в субботу утром Министерство социальных дел.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1335 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил в субботу Департамент статистики Литвы.

За минувшие сутки было проведено 11 112 молекулярных тестов (ПЦР) и 7119 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 562,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,4%.

От коронавируса в Литве скончались 3937 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 7947 смертей.

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Коронавирус Литва Эстония
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