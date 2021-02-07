В Эстонии выявлено 417 новых случаев Covid-19, скончались пять человек

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 417 новых случаев Covid-19, скончались пятеро инфицированных, сообщает Эстонский департамент здравоохранения.

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За прошедшие сутки в Эстонии проведено 4025 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,4%.

С начала пандемии в Эстонии Covid-19 выявлен у 47 928 человек, скончался 461 человек.

По данным департамента здравоохранения, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии на 7 февраля составляет 543,12 случая на 100 тыс. жителей.

С начала вакцинации в Эстонии прививки от Covid-19 получили 35 905 человек, 17 519 из которых уже получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.