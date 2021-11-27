В Эстонии выявлено 646 новых случаев коронавируса, в Литве - 2017

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5033 теста на Covid-19, положительный результат дали 646 тестов. Среди получивших позитивный результат 218 не вакцинированы, а у 428 завершен курс вакцинации. В Литве выявлены 2017 новых случаев, скончался 21 человек.

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По состоянию на утро субботы в Эстонии госпитализированы 285 пациентов с коронавирусом. Скончались восемь человек с коронавирусом: мужчины в возрасте 54 и 59 лет, женщины в возрасте 68, 82, 85, 87 и 89 лет, а также 92-летний мужчина.

233 пациентам из госпитализированных лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 164 пациента (70%) не вакцинированы, а у 69 пациентов (30%) курс вакцинации завершен. За сутки в больницах открыли 26 новых истории болезни.

В Литве доля положительных тестов за семь дней составила 10,2%. С начала пандемии коронавирусная инфекция была диагностирована у 466 608 человек, от Covid-19 умерло 6672 жителя Литвы.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заражения на 100 000 населения в Литве снизился до 887,3.