В Эстонии выявлено 757 новых случаев заболевания коронавирусом, в Литве - 1067
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4792 теста на коронавирус, выявлено 757 положительных результатов, что составляет 15,8% общего количества.

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От вызванных коронавирусом осложнений скончались 14 человек.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние две недели составляет 901,9 случая на 100 000 жителей, доля положительных первичных тестов - 17% общего количества.

В больницах находится 621 пациент с коронавирусом.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1067 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек, сообщил в четверг Департамент статистики Литвы.

За минувшие сутки проведено 9958 молекулярных тестов (ПЦР) и 6444 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет в Литве 404,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 223 127 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3647 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7406 смертей.

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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