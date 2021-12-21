В Эстонии выявлено 862 новых случая коронавируса, в Литве — 1411
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

В Эстонии выявлено 862 новых случая коронавируса, скончались пять человек.

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По состоянию на утро вторника госпитализирован 231 пациент с коронавирусом. Госпитализация из-за тяжелой формы "Covid-19" требуется 177 пациентам, из них 141 (79,7 процента) не вакцинированы, а у 36 человек (20,3 процента) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализировано 7584 теста, позитивный результат дали 862 из них. 500 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, у 362 курс вакцинации завершен.

Две дозы вакцины в Эстонии получили 60,9 процента населения.

В Эстонии зарегистрировано 478 случаев коронавируса, когда генотипирование указывает на омикрон-штамм.

За минувшие сутки в Литве выявлено 1411 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 16 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

14 умерших были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1324 пациента с Covid-19, 107 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11 970 молекулярных (ПЦР) тестов и 6586 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 781,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней составила 10,7%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 504 422 человека, скончалось около 7,2 тыс. человек.

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