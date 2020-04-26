В Эстонии выявлено девять новых случаев инфицирования Covid-19, два человека скончались

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено девять новых случаев инфицирования Covid-19, два человека с Covid-19 скончались, сообщил BNS департамент здоровья Эстонии в воскресенье утром.

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С начала распространения вируса в Эстонии первичный анализ на Covid-19 сдали 47 933 человека, позитивный результат показали 1643 теста или 3,4% от общего количества.

По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Эстонии госпитализированы 94 человека, из них шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 233 человека.

За минувшие сутки от вызванных Covid-19 осложнений в Ляэне-Таллинской центральной больнице скончалась 84-летняя женщина, а в Пярнуской больнице — 78-летняя женщина.

За все время эпидемии в Эстонии от коронавируса скончались 49 человек.