В Эстонии выявлены два человека с подозрением на омикрон-штамм коронавируса
Foto: TASS/Scanpix/LETA

В Эстонии зафиксированы два положительных результата теста на коронавирус, в случае которых речь может идти об омикрон-штамме.

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В первом случае человек прибыл в Эстонию из Дубая, во втором — из ЮАР с пересадкой в Франкфурте. Оба пассажира получили позитивный результат на тест в пятницу и находятся в самоизоляции дома.

По данным департамента здоровья, у пассажиров выявили присущую омикрон-штамму мутацию s-гена, но для того, чтобы окончательно подтвердить результат, пробы секвенируют. Департамент связался с обоими пассажирами, зафиксировал их маршрут и потенциальных близкоконтактных. Оба пациента вакцинированы.

Прибывший из ЮАР пассажир прибыл в Эстонию в среду через Франкфурт рейсами LH573 и LH882, симптомы коронавируса появились через день. Сделанный в пятницу тест PCR дал позитивный результат. Департамент здоровья рекомендует всем пассажирам тех же рейсов следить за своим здоровьем и сделать тест PCR.

Прибывший из Дубая пассажир прибыл в Эстонию в четверг, но рейс не был ни линейным, ни чартерным, среди пассажиров нет близкоконтактных. В день прибытия у пассажира появились легкие симптомы, сделанный в пятницу тест PCR дал позитивный результат.

Департамент здоровья напоминает, что по прибытии из стран с риском омикрон-штамма (ЮАР, Ботсваны, Малави, Лесото, Свазиленда, Намибии, Мозамбика, Зимбабве, Египта и Турции) все, в том числе дети, должны сразу же делать тест PCR.

По прибытии из стран, не входящих в зону риска, также настойчиво рекомендуется сразу же делать тест PCR, для возвращающихся из путешествия жителей Эстонии он является бесплатным.

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LETA

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