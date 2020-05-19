В Эстонии за прошедшие сутки выявлено восемь новых случаев коронавируса

За последние сутки в Эстонии добавились 8 позитивных результатов тестирования на коронавирус.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1 258 первичных теста на Covid-19, позитивными оказались 8 из них, то есть 0,6%, сообщил во вторник департамент здоровья.

По состоянию на утро вторника госпитализация в связи с коронавирусом в Эстонии требовалась 44 пациентам, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 298 человек, завершены 309 случаев заболевания.

По состоянию на вторник выздоровели 1 458 человека, у 938 из них история болезни закрыта, у 520 позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад и человек не лечился в больнице.

Новых летальных исходов в течение минувших суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.