В Эстонии за сутки - 47 новых случаев коронавируса, в Литве - 111
Foto: AP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 47 человек в Эстонии, тем самым коэффициент заболеваемости за последние 14 дней вырос до 38,38 случая на 100 000 населения.

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По состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса требовалась в Эстонии 31 пациенту, ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ.

Всего в Эстонии сделано более 202 000 первичных тестов, позитивный результат на коронавирус дали 3165 тестов (1,56%).

В Литве за прошедшие сутки зарегистрировано 111 новых случаев коронавируса, сообщает "Delfi.lt" со ссылкой на данные Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы.

Общее число заражений в Литве - 4295. НЦОЗ информирует, что в Литве коронавирусом все еще болеют 1868 человек, 2319 - выздоровели, 89 скончались.

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LETA

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