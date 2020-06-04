В Эстонии за сутки добавились 10 позитивных тестов на коронавирус, в Литве - три

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1 027 первичных тестов на Covid-19, и позитивными оказались 10 из них, то есть 1%, сообщил в четверг утром департамент здоровья.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

По состоянию на утро четверга госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 20 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Летальных исходов не было.

Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек, выздоровели 1663 человека.

В Литве подтверждено три новых случая коронавируса, общее их количество составляет 1687, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

Все еще больны 344 заразившихся, выздоровели 1273. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.

За сутки в Литве проведено 5928 анализов на коронавирус, общее число тестов превышает 321 000.