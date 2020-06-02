В Эстонии за сутки не выявлено ни одного нового случая коронавируса

По данным департамента здоровья, за минувшие сутки в Эстонии не было подтверждено ни одного нового случая Covid-19 и ни одной смерти от коронавируса.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1026 первичных тестов на "Covid-19".

По состоянию на это утро госпитализация из-за коронавируса требовалась в Эстонии 20 пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ.

На данный момент из больниц выписаны 340 человек, закрыты 352 истории болезни. По состоянию на вторник выздоровели 1632 человека.

Всего в Эстонии сделано более 85 тысяч первичных тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1870 из них (2,2%).