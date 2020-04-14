В Эстонии за сутки от коронавируса скончались 4 человека и прибавилось 45 инфицированных

За последние сутки в Эстонии было сделано 1513 теста на Covid-19, из которых 3% или 45 проб дали положительный результат. Четыре человека скончались.

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Всего в Эстонии на сегодня сделано 32 263 теста, из которых 1373 или 4,3% оказались положительными. По состояние на 14 апреля госпитализация требуется 146 людям, из которых 11 подключены к дыхательному аппарату. Из больниц выписаны 115 человек.

За последние сутки от Covid-19 скончались 84-летняя женщина в доме призрения на Сааремаа, 90-летний мужчина Ляэне-Таллиннской центральной больнице, 90-летний мужчина в больнице Курессааре и 73-летняя женщина в Пярнуской больнице. Всего от коронавируса в ЭСтонии скончался 31 человек.

Согласно данным, больше всего положительных тестов было выявлено в Харьюмаа (19) и Пярнумаа (11), на Сааремаа (6), в Ида-Вирумаа (3) и Тартумаа (2). В Рапламаа, Пылвамаа, Вильяндимаа и Вырумаа прибавилось по одному зараженному человеку.

Сейчас больше всего среди инфицированных — в возрастной группе 55-59 (11%), за этим следуют 45-49 и 50-54 (по 10%).

С понедельника возможность тестирования на Covid-19 появилась и в Курессааре. Теперь Курессаареская больница сможет получать результаты тестов на четыре часа раньше прежнего срока в 36-48 часов.