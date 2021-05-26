В Эстонии за сутки подтверждено 185 новых случаев коронавируса, в Литве - 523

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4210 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 185 тестов (4,4%), скончался один зараженный.

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Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 222,1 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 4,7%.

В больницах Эстонии находятся 166 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 523 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек, сообщил в среду Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 393,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 3,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 272 231 случай Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4220 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8516 смертей.