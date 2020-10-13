В Эстонии за сутки подтверждено 25 новых случаев коронавируса, в Литве - 118, три человека умерли
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За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1999 тестов на "Covid-19", из них 25 проб дали положительный результат, сообщила пресс-служба департамента здоровья Эстонии.

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Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 44,77 случая. Новых летальных исходов за сутки не было.

За минувшие сутки в Литве выявлено 118 новых случаев коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 6366, три человека умерли, сообщило Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом в Литве больны 3386 человек, 2842 человека выздоровели. От Covid-19 в стране скончались 106 человек. До 32 возросло число зараженных коронавирусом, умерших от других причин.

В изоляции находятся 34 624 человека. С 1 июня в Литве выявлен 321 завозной случай.

За минувшие сутки проверено 7266 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 852 тыс. тестов.

В Литве сейчас около 55 активных очагов коронавируса, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы.

По словам главного специалиста отдела управления заразными заболеваниями НЦОЗ Дайвы Размувене, сейчас вирус наиболее стремительно распространяется среди молодых людей, поэтому, несмотря на большое число случаев заболевания, люди болеют в легкой форме.

По словам специалиста, вирус нередко распространяется через разного рода досуговую деятельность - кружки, спортивные клубы.

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