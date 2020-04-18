В Эстонии за сутки подтверждено 53 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2018 тестов на коронавирус, из них позитивными были 2,6% (53 теста), ни один пациент не скончался от коронавируса.

По состоянию на утро субботы в Эстонии госпитализация из-за коронавируса требуется 122 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 162 человека. За сутки не было зарегистрировано ни одной новой смерти. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 38 человек.

На сегодняшний день в Эстонии сделано 39 605 тестов на коронавирус, из них позитивными оказались 1512 тестов (3,8%).