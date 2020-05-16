В Эстонии за сутки подтверждены 4 новых случая коронавируса, в Литве — 11

За минувшие сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у четырех человек, новых смертей не было, всего от коронавируса в стране скончались 63 человека.

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За сутки было проанализировано 752 первичных теста на коронавирус, из которых позитивный результат дали четыре теста (0,5%). По состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса требуется 41 пациенту, из них пять подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Эстонии сделано около 69 тысяч первичных тестов на коронавирус, из которых позитивный результат дали 1 770 тестов (2,6%).

В свою очередь Национальный центр общественного здравоохранения Литвы сообщил о 11 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1534 человек, от этой болезни умерло 55 человек. 965 человек считаются выздоровевшими.