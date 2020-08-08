В Эстонии за сутки прибавилось 14 положительных тестов на коронавирус

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1405 первичных тестов на вызывающий заболевание Covid-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 14 тестов оказался положительным.

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По данным регистра народонаселения, восемь положительных результатов теста поступило в Тартумаа (из них два в городе Тарту), три зафиксированных за сутки случая в Тартумаа связаны с ночным клубом Shooters. По одному новому случаю заболевания коронавирусом в результате тестирования зафиксировали также в Харьюмаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Пылвамаа. Случай в Ляэне-Вирумаа связан с очагом тартуского ночного клуба Vabank.

В случае одного получившего положительный результат человека уезд в регистре народонаселения отсутствовал.

В ходе эпидемиологических исследований Департамент здоровья установил, что с очагом ночного клуба Vabank сейчас связано 35, с ночным клубом Naiiv — 16 и с ночным клубом Shooters — 11 случаев заражения.

По состоянию на утро 8 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении восемь человек, на управляемом дыхании находится один пациент. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день в больницах завершено 396 случаев заболевания Covid-19 с 383 пациентами.

На сегодняшний день выздоровел 1 961 человек. Их них случай заболевания 1 485 человек (75,7%) завершен, у 476 человек (24,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 125 000 первичных тестов, из них 2147, или 1,7%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.