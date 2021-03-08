В Эстонии за сутки выявлен 1181 новый случай коронавируса, в Литве - 213
Foto: F64

В Эстонии за минувшие сутки проанализировано 5496 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 1181 тест (21,5%), скончались 14 человек, пишет LETA.

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Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1335,5 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 19%.

В больницах находятся 626 пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 8 марта в Эстонии обе дозы вакцины получили 43 975 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 213 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 8 человек, сообщает со ссылкой на Департамент статистики ru.delfi.lt.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 238,7 случая. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 202 430 случая Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 238,7 случая. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 202 430 случая Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 238,7 случая. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 202 430 случая Covid-19.

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