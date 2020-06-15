В Эстонии за сутки выявлен один новый случай коронавируса

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 645 первичных тестов на возбудитель заболевания Covid-19, позитивный результат дал один тест.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По состоянию на утро 15 июня госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 14 пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ. За сутки не зафиксировано овых смертей. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 69 человек.

На сегодняшний день из больниц выписаны 357 человек, закрыты 370 историй болезни.

Выздоровели 1717 человек.

Всего в Эстонии сделано более 96 тысяч первичных тестов, из них позитивный результат дали 1974.