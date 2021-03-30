В Эстонии за сутки выявлено 1202 новых случая коронавируса, в Литве — 831

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 6580 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1202 теста (18,3%), скончались 17 человек с коронавирусом.

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Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет в Эстонии 1344,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 19,4%.

В больницах находятся 709 пациентов с коронавирусом.

Вакцинацию от коронавируса в Эстонии завершили 61 206 человек.

За минувшие сутки в Литве подтвержден 831 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

За минувшие сутки проведено 7258 молекулярных тестов и 3244 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 317,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 215 212 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3566 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 7238 смертей.