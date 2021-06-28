В Эстонии за сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2180 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 15, то есть 0,7% от общего количества тестов.

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Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 12 человек, 11 этих случаев приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа добавилось 3 случая заражения. В других уездах новых случаев не зафиксировано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 33,6 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 28 июня в Эстонии в больничном лечении нуждаются 34 пациента с коронавирусной инфекцией.

За сутки было введено 4430 доз вакцины. По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии проведена вакцинация 553 388 человек, из них у 422 945 человек курс вакцинации завершен.